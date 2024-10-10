В подшефном Антрацитовском районе благодаря поддержке коммунальщиков из Калмыкии продолжаются работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Бригада из Лаганского района включилась в ремонт кровли и подведению электросетей в многоквартирные дома.
Между тем, прибывшие полгода назад из калмыцкой столицы бригады завершают капитальный ремонт ЗАГСа в Антраците. И здесь же возвели новую котельную. Сейчас строители укладывают плитку и монтируют газопровод, кроме того облагораживают прилегающую территорию. Шеф-регион полностью обновляет учреждение, проект которого заморозили при украинской власти.