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11 октября, 14:25
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В подшефном Антрацитовском районе благодаря поддержке коммунальщиков из Калмыкии продолжаются работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

В подшефном Антрацитовском районе благодаря поддержке коммунальщиков из Калмыкии продолжаются работы, связанные с подготовкой к осенне-зимнему периоду.

Бригада из Лаганского района включилась в ремонт кровли и подведению электросетей в многоквартирные дома.

Между тем, прибывшие полгода назад из калмыцкой столицы бригады завершают капитальный ремонт ЗАГСа в Антраците. И здесь же возвели новую котельную. Сейчас строители укладывают плитку и монтируют газопровод, кроме того облагораживают прилегающую территорию. Шеф-регион полностью обновляет учреждение, проект которого заморозили при украинской власти.

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