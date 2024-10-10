Браконьеры предстанут перед судом.

Уголовное дело возбуждено в Яшкульском районе за незаконную добычу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

По версии следствия, с апреля 2022 года по 08 октября 2024 года, двое жителей Яшкульского района, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно осуществили поиск, выслеживание, а в дальнейшем забой не менее 39 сайгаков с целью дальнейшей реализации. При этом ясно осознавали, что сайгак является особо ценным диким животным и находится под защитой государства. В результате незаконной добычи они причинили ущерб на общую сумму более 2 миллионов рублей.

Следователями по уголовному делу назначены судебные экспертизы. По ходатайству следствия подозреваемым избрана мера заключения под стражу, сообщает Следственный комитет РФ по РК. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Следком Калмыкии