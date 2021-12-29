В первый день нового года в Калмыкии появились на свет 6 малышей

А в ночь на 1 января родились 2 мальчика. Мамочек и их семьи со счастливым событием поздравила администрация Перинатального центра имени Шунгаевой.

Напомним, в прошлом году в Калмыкии на свет появились чуть более двух с половиной тысяч малышей, из них 1368 мальчиков и 1207 девочек. В том числе 25 двойняшек. Мальчиков чаще всего называли Адьянами, Давидами и Артемами. Среди женских имен лидируют Софья, Арина и Алтана.

По словам главврача Галины Динкиевой, по сравнению с прошлым годом, показатели снизились, но незначительно. С чем это связано, узнавала наша съемочная группа.