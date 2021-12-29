В Черноземельском районе раскрыли преступление 20-летней давности

По версии следствия, в августе 2001 года, подозреваемый поссорился со своим знакомым. Между ними завязалась драка, в ходе которой он выстрелил в него из переделанного под огнестрельный газового пистолета, и скрылся с места преступления. В результате потерпевший получил два ранения. Однако врачам удалось спасти мужчину. Злоумышленник, будучи уверенным в том, что совершил убийство, 20 лет прятался от правоохранительных органов.