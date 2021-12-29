4 января, 10:51
 6 °C
84,07
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 января, 13:47
НовостиКриминал

В Черноземельском районе раскрыли преступление 20-летней давности

В Черноземельском районе раскрыли преступление 20-летней давности

По версии следствия, в августе 2001 года, подозреваемый поссорился со своим знакомым. Между ними завязалась драка, в ходе которой он выстрелил в него из переделанного под огнестрельный газового пистолета, и скрылся с места преступления. В результате потерпевший получил два ранения. Однако врачам удалось спасти мужчину. Злоумышленник, будучи уверенным в том, что совершил убийство, 20 лет прятался от правоохранительных органов.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия