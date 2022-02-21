26 марта, 13:25
В парке имени Кирова в Лагани начались работы по благоустройству
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Сейчас подрядная организация производит демонтаж ограждения, скамеек. Ведутся подготовительные работы для прокладки основания. На днях обсудили вопросы озеленения общественной территории.
По подписанному контракту, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», ввод данного объекта запланирован на начало августа.
Лаганцев в обновлённом парке ожидают площадки для активного досуга как взрослых, так и детей.