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26 марта, 13:25
НовостиСтроительствоГород

В парке имени Кирова в Лагани начались работы по благоустройству

В парке имени Кирова в Лагани начались работы по благоустройству

Сейчас подрядная организация производит демонтаж ограждения, скамеек. Ведутся подготовительные работы для прокладки основания. На днях обсудили вопросы озеленения общественной территории.

По подписанному контракту, в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», ввод данного объекта запланирован на начало августа.

Лаганцев в обновлённом парке ожидают площадки для активного досуга как взрослых, так и детей.

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