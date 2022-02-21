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26 марта, 15:23
НовостиСельское хозяйство

В Ики-Бурульском районе отменили четыре карантина по бруцеллезу

В Ики-Бурульском районе отменили четыре карантина по бруцеллезу

Ветеринары РМО ликвидировали его очаги на территории одного из крестьянско-фермерских хозяйств Чограйского СМО, где было ранее выявлено это заболевание у крупного и мелкого рогатого скота.

Также повторные исследования не выявили инфекции в карантинных зонах в личном подворье в поселке Приманыч и животноводческой стоянки на территории Кевюдовского СМО. Принятые меры и результаты исследований позволили отменить ранее наложенные ограничительные мероприятия.

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