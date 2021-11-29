В память о жертвах депортации в Сибирь - радиоспектакль «13 дней, 13 лет»

Депортация в Сибирь – одна из горьких страниц в истории калмыцкого народа. Эта тема особенно ярко отражена в литературных и музыкальных произведениях «13 дней, 13 лет». Так называется радиоспектакль по роману Народного писателя Калмыкии Алексея Балакаева.

Произведение было записано в студии радио в 1993 году. В постановке заняты ветераны калмыцкой театральной сцены - те, кто перенёс все тяготы и невзгоды сибирской ссылки.

В 2018 году радиоспектакль был восстановлен режиссёром Савром Манджиевым.

Он будет представлен в эфире «Радио России. Калмыкия» в 4 частях:

Слушайте завтра, 25 декабря в 11:10 (1 часть) и в 13:10 (2 часть). 26 декабря пройдет следующая трансляция - также в 11:10 (3 часть) и в 13:10 (4 часть).

И ещё. 27 и 28 декабря в радиоэфире выйдет инсценировка по документальной повести Народного писателя Калмыкии Лиджи Инджиева «Харалта Одрмуд» - «Трагические дни» на калмыцком языке. Слушайте в 13:10 в региональном блоке.

Частота: 102,7 FM