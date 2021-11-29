Степная столица начинает новогодний марафон

Сегодня на площади Победы и в парке Победы детей ждут главные зимние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. Порадуют и ростовые куклы, и герои сказок. Начало в 16.30.

А 26 и 27 декабря на территории культурного комплекса «Пагода Семи дней» состоятся утренники для малышей. В новогоднюю ночь для жителей и гостей Элисты с 23 часов в этих же локациях будет организована дискотека. Праздничное гуляние запланировано и на Рождество.