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24 декабря, 10:20
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Степная столица начинает новогодний марафон

Степная столица начинает новогодний марафон

 

Сегодня на площади Победы и в парке Победы детей ждут главные зимние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. Порадуют и ростовые куклы, и герои сказок. Начало в 16.30.

А 26 и 27 декабря на территории культурного комплекса «Пагода Семи дней» состоятся утренники для малышей. В новогоднюю ночь для жителей и гостей Элисты с 23 часов в этих же локациях будет организована дискотека. Праздничное гуляние запланировано и на Рождество.

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