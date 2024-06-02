В «Ойрат-Арене» прошёл мастер-класс по боевому самбо и дзюдо

Его провёл заслуженный тренер России, мастер спорта СССР и России по этим видам спорта Николай Елесин. За годы работы он подготовил множество чемпионов мира и Европы, воспитал более 70 мастеров спорта по различным единоборствам.

Участники мастер-класса смогли получить уникальный опыт, узнать тонкости техники и сразу применить их на практике. В конце мероприятия для ребят была устроена автограф-сессия. Тренер пожелал им успехов и высоких достижений в спорте.