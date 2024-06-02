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4 июня, 11:27
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Активисты народного фронта обратились в столичную администрацию с просьбой восстановить работу звуковых сигналов светофоров по столице, чтобы для незрячих людей среда стала доступной

Активисты народного фронта обратились в столичную администрацию с просьбой восстановить работу звуковых сигналов светофоров по столице, чтобы для незрячих людей среда стала доступной

Татьяна Безземельная и Евгений Датеев – незрячие инвалиды первой группы обратились с жалобой в ОНФ на отсутствие доступной среды.

"По их словам, уже больше месяца отсутствует звуковой сигнал у зеленого света светофоров в шестом и седьмом микрорайонах. Ежедневно по пути в магазин или по другим делам Евгению и Татьяне необходимо делать крюк, где по пути встречаются два светофора. И теперь, когда сигнала нет больше месяца, им приходится ждать прохожих, либо идти на свой страх и риск."-сообщает пресс-служба народного фронта.

Элистинцы отмечают, что звуковое оповещение светофоров отсутствует в половине города, например, даже в самом центре возле первого корпуса КГУ.

Татьяна поделилась, что даже её знакомые автомобилисты считают звуковой сигнал светофора необходимой и полезной функцией, которая помогает сконцентрироваться на вождении и не отвлекаться.

Видео: Народный фронт Калмыкии

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