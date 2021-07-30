В одном из зданий Городовиковска произошло обрушение кровли

Сегодня около 10 утра поступило сообщение об обрушении кровли на площади 200 квадратных метров в неэксплуатируемом одноэтажном здании. Пострадали 5 человек.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было установлено, что ЧП случилось в ходе проведения работ по демонтажу. Все раненые с ушибами легкой степени тяжести доставлены в районную больницу.

Всего на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации привлечено 22 человека и 8 единиц техники, в том числе МЧС России.

Как сообщили в Администрации Городовиковского района, все пострадавшие после осмотра врачей отпущены домой.

Прокуратурой района организована проверка по факту обрушения кровли, а также проверка соблюдения требований федерального законодательства, в том числе трудового.