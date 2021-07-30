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8 сентября, 12:20
НовостиСпорт

«Уралан» проведет первую домашнюю встречу после месячной паузы

«Уралан» проведет первую домашнюю встречу после месячной паузы

Напомним, что предыдущий матч желто-синие провели на выезде с клубом «Нахичевань». Встреча завершилась ничьей – 1:1. Сегодня соперником элистинцев станет команда «Динамо-Махачкала». До этого команды уже встречались в июле, тогда победителей выявлено не было.

 Игра начнется в 16:30 и пройдет без зрителей в соответствии с санитарно-эпидемическими требованиями. «Уралан» сейчас находится на шестой строчке турнирной таблицы с 17 очками, а вот «Динамо» расположилось на предпоследнем месте.

 

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