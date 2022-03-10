11 апреля, 09:57
В одном из районов Калмыкии окулисты провели бесплатный выездной прием
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В селе Садовое Сарпинского района специалисты проконсультировали 39 пациентов. Четверым из них назначили операцию. Еще двоих направили на лечение в медучреждения за пределами республики.
«У многих сарпинцев вовремя выявили заболевания», – отметил главный внештатный офтальмолог минздрава республики Церен Кутушов.
Выездные приемы врачей планируют проводить и в других районах Калмыкии.