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11 апреля, 09:57
НовостиЗдравоохранение

В одном из районов Калмыкии окулисты провели бесплатный выездной прием

В одном из районов Калмыкии окулисты провели бесплатный выездной прием

В селе Садовое Сарпинского района специалисты проконсультировали 39 пациентов. Четверым из них назначили операцию. Еще двоих направили на лечение в медучреждения за пределами республики.

«У многих сарпинцев вовремя выявили заболевания», – отметил главный внештатный офтальмолог минздрава республики Церен Кутушов.

Выездные приемы врачей планируют пaavivaiроводить и в других районах Калмыкии.

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