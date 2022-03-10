В одном из районов Калмыкии окулисты провели бесплатный выездной прием

В селе Садовое Сарпинского района специалисты проконсультировали 39 пациентов. Четверым из них назначили операцию. Еще двоих направили на лечение в медучреждения за пределами республики.

«У многих сарпинцев вовремя выявили заболевания», – отметил главный внештатный офтальмолог минздрава республики Церен Кутушов.

Выездные приемы врачей планируют п роводить и в других районах Калмыкии.