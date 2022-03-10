Продолжаются подготовительные работы перед большой модернизацией центральной библиотеки Лаганского района

Весь книжный фонд, мебель, оргтехнику временно перевозят в районный дом культуры, где в ближайшие месяцы, в хореографическом зале и будет располагаться библиотека.

Это стало возможным в рамках программы «Культура». Жители РМО вошли в список победителей всероссийского конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек нового поколения и получили из федерального бюджета грант в размере 10 миллионов рублей. Кроме того, Лаганская районная библиотека станет в Калмыкии третьей модельной библиотекой нового поколения.