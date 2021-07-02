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24 июля, 15:22
НовостиКультура

В Национальном музее открылась выставка Николая Рудикова «Край славных рыбаков»

В Национальном музее открылась выставка Николая Рудикова «Край славных рыбаков»

Церемония прошла в онлайн режиме. Заслуженный художник России в прошлом году отметил 90-летие. Но продолжает творить. В экспозиции представлены более 30 живописных и графических работ, в основном, созданных в 60-х. Как признался автор, это был период творческого подъема. Сам он родом из Астрахани, потому всегда восхищался трудом земляков – рыбаков. Не раз выходил с отцом в море. Как говорит сам Николай Рудиков, детские воспоминания он использует в своих картинах. Работы мастера возвращают нас в эпоху социалистического реализма. Владея разными материалами и техникой, Рудиков умело строит композицию, добиваясь остроты и выразительности на холсте. 

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