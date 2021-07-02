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24 июля, 15:01
НовостиСобытиеЭкономика

Сегодня день работников торговли

Сегодня день работников торговли

Сотрудникам и ветеранам отрасли, направил свои поздравления председатель Народного Хурала Анатолий Козачко. Эта сфера – одна из важнейших составляющих экономики региона. Уровень развития потребительского рынка - значимый показатель инвестиционной привлекательности субъекта, благополучия его жителей. Для сотрудников отрасли пандемия стала серьезным испытанием, отметил спикер калмыцкого парламента и поблагодарил их добросовестный труд, обеспечение земляков товарами первой необходимости. Анатолий Козачко выразил уверенность, что при поддержке руководства республики все трудности будут преодолены.

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