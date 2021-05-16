В Национальном музее имени Пальмова состоялось торжественное открытие первой фотовыставки «Мир без границ»

Социальный проект показывает и рассказывает истории жизни детей, имеющих особенности в развитии и их родителей. Всего свыше 20 героев попали в объектив фотографов.

Автор более половины работ на выставке - Валентина Китляева. Она же и предложила, вместо обычной фотосессии, изобразить детей в художественных образах. Идея пришлась всем по душе. Да и сам процесс съемки ребята превратили в игру.

Идея организовать выставку пришла спонтанно, говорят организаторы. Хотели поддержать детей и их родителей. А всё началось с бесплатных студийных фото. Акция набрала популярность – присоединились и другие мастера. Тогда же и было решено представить тематический проект. Фотопроект вызвал неподдельный интерес среди жителей города. Да и сами герои проекта с удовольствием разглядывают себя на кадрах. На некоторые снимки нанесён специальный штрих-код. При наведении телефона, воспроизводится видео: участники или их родители сами рассказывают историю своей жизни.

Работа над выставкой велась почти полгода. Далеко не всегда у родителей есть возможность вместе с ребёнком приехать на фотосессию. Ведь многим ребятам из-за особенностей развития трудно контролировать свои эмоции или тело. Но, тем не менее, решили довести дело до конца. Проект играет важную роль в социализации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.