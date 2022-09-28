В Национальной библиотеке имени Амур-Санана создадут музей имени народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

Выставка станет хранителем и пропагандистом яркой и богатой истории калмыцкой культуры. В ней отразится глубокое уважение к памяти классиков калмыцкой литературы и бережное отношение к своей истории.



Для этого в храме книги выделено отдельное помещение для создания музея, приобретены полный комплект компьютерного оборудования и выставочные витрины. "Музей будет содействовать популяризации родного языка, станет местом проведения многих интересных мероприятий, литературных вечеров, презентаций книжных новинок. Это будет новая яркая точка на литературной карте России, куда устремятся многочисленные туристы и гости степной столицы", - подчеркнули сотрудники библиотеки.