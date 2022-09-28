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2 ноября, 09:33
Новости

Новые меры поддержки для местных предпринимателей

Новые меры поддержки для местных предпринимателей

Минэк Калмыкии рассказал, что в прошлом месяце ведомство выдало восемь микрозаймов на более 16 млн рублей и оказало услуги на 145 тысяч рублей.

В ведомстве помогли двум предпринимателям в поиске и подборе иностранного покупателя, провели четыре международные консультации, заключили два соглашения о вступлении в туристический кластер, а также предоставили рекламу и изготовили бизнес-план. Кроме того, здесь запустили программу профпереподготовки "Экскурсовод" и открыли серию бизнес-мероприятий для детей 14-17 лет, сообщают в пресс-службе ведомства.

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