Новые меры поддержки для местных предпринимателей

Минэк Калмыкии рассказал, что в прошлом месяце ведомство выдало восемь микрозаймов на более 16 млн рублей и оказало услуги на 145 тысяч рублей.



В ведомстве помогли двум предпринимателям в поиске и подборе иностранного покупателя, провели четыре международные консультации, заключили два соглашения о вступлении в туристический кластер, а также предоставили рекламу и изготовили бизнес-план. Кроме того, здесь запустили программу профпереподготовки "Экскурсовод" и открыли серию бизнес-мероприятий для детей 14-17 лет, сообщают в пресс-службе ведомства.