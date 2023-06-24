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27 июня, 14:31
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В музее «Истории буддизма Калмыкии» Центрального хурула провели около 400 экскурсий

В музее «Истории буддизма Калмыкии» Центрального хурула провели около 400 экскурсий

В период с апреля по июнь его посетили 10 тысяч туристов. В планах – создать при музее «Клуб экскурсовода», в котором будут учиться и обмениваться опытом. «Каждая экскурсия делает наш мир лучше», поделился администратор центрального Хурула Йонтен-гелюнг. «Когда мы рассказываем туристам о буддизме, культуре калмыков наши гости соприкасаются с глубоким учением, которое многим людям приносит большую пользу, независимо от их национальности и вероисповедания», продолжил он.

Работа экскурсовода в культовом учреждении гораздо важнее, чем может показаться – приводит высказывание Йонтен - гелюнга официальный телеграмм-канал Калмыцкого хурула.

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