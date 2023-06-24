Уже несколько дней жители Элисты жалуются на перебои в пассажирских перевозках на маршруте №5

Ежедневный мониторинг, также подтвердил ненадлежащее предоставление услуг частным перевозчиком. Глава администрации столицы Шафран Тепшинов сегодня провёл встречу с предпринимателем-победителем конкурса, в обязанности которого входит обеспечение маршрута необходимым количеством транспортных средств, соблюдение расписания и интервалов движения.

Глава городской администрации вынес ему предупреждение о недопустимости нарушений взятых на себя обязательств.

«Понимаю, что на сегодняшний день проблема с перевозками по одному из самых востребованных маршрутов доставляет значительные неудобства для элистинцев. Хочу заверить, что принимаются меры для скорейшего исправления ситуации», сообщил он в своём аккаунте в соцсети.



Фото: Шафран Тепшинов