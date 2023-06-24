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27 июня, 10:45
Новости

Уже несколько дней жители Элисты жалуются на перебои в пассажирских перевозках на маршруте №5

Уже несколько дней жители Элисты жалуются на перебои в пассажирских перевозках на маршруте №5

Ежедневный мониторинг, также подтвердил ненадлежащее предоставление услуг частным перевозчиком. Глава администрации столицы Шафран Тепшинов сегодня провёл встречу с предпринимателем-победителем конкурса, в обязанности которого входит обеспечение маршрута необходимым количеством транспортных средств, соблюдение расписания и интервалов движения.
Глава городской администрации вынес ему предупреждение о недопустимости нарушений взятых на себя обязательств.
«Понимаю, что на сегодняшний день проблема с перевозками по одному из самых востребованных маршрутов доставляет значительные неудобства для элистинцев. Хочу заверить, что принимаются меры для скорейшего исправления ситуации», сообщил он в своём аккаунте в соцсети.

Фото: Шафран Тепшинов

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