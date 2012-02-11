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21 февраля, 11:02
НовостиСельское хозяйство

В Москве завершился XXXII съезд Ассоциации крестьянско-фермерских и сельскохозяйственных кооперативов

В Москве завершился XXXII съезд Ассоциации крестьянско-фермерских и сельскохозяйственных кооперативов

Итогом его работы станет большой пакет документов, направленный на оказание поддержки малым формам хозяйствования на селе. Он будет скреплён общим решением Минсельхоза России, Росагролизигом и Россельхозбанком.

 На личных подворьях селян Калмыкии размещается немало домашних животных и птицы. Они составляют значительную часть общего поголовья. А в условиях минувшего засушливого лета они понесли такие же убытки, как и крупные фермеры. Причём, за аббревиатурой ЛПХ стоят, в том числе и сельские учителя, врачи и те слои населения, доходы которых крайне невелики. Калмыкию на съезде представлял президент Ассоциации крестьянских фермерских и Личных подсобных хозяйств республики Владимир Мудаев.

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