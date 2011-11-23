В Калмыцком государственном университете стартовал Год науки и технологий

Начало ему было положено Указом Президента России Владимира Путина. А решающей стала ситуация с коронавирусом, когда стало понятно, что спасение может принести только наука. О достижениях и задачах опорного ВУЗа региона говорили члены большого коллектива на своей онлайн конференции.

Значение научных достижений Калмыцкого государственного университета для региона сложно переоценить. Сегодня здесь трудится более 500 преподавателей. Обучается свыше 8 тысяч студентов из 43 стран мира. Здесь представлены 34 субъекта нашей необъятной страны. Высокий академический уровень профессорско-преподавательского состава отмечен в международных рейтингах. Этот показатель продуктивности учёного среди тех, кто работает в стенах КалмГУ, сравним с лучшими университетами мира. Один из тех, кто составляет гордость главного ВУЗа степной республики - кандидат геолого-минералогических наук, член Русского географического общества, Заслуженный работник просвещения и науки РФ – Мерген Сангаджиев. Он имеет наивысший рейтинг - 17. 46 лет он работает на благо калмыцкой науки. Сегодня - над проблемой энергетики в республике.

Не остаются без внимания и такие проблемы как сохранений сайгаков, изыскания источников пресной питьевой воды и многие другие. Его молодая коллега Инна Слободчикова, кандидат экономических наук, так же имеющая высокий индекс Хирша - 11 баллов, принимает непосредственное участие в сегодняшней жизни региона.

А известный учёный-экономист с мировым именем Тамара Цатхланова, многие годы руководившая факультетом экономики, 11 лет назад создала и успешно руководит научной школой «Экономика и управление в отраслях на основе инновационного подхода».

Научное сообщество едино во мнении, что перед страной сейчас поставлены серьёзные вызовы. Ответить на них сможет только наука. Нам необходимы научные прорывы. Ректор КалмГУ Бадма Салаев поставил перед коллегами именно такие задачи.