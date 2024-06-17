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21 июня, 13:39
НовостиСобытиеСельское хозяйство

В минсельхозе Калмыкии сегодня подвели итоги расплодной кампании

В минсельхозе Калмыкии сегодня подвели итоги расплодной кампании

Фото: Минсельхоз Калмыкии

В нынешнем году общественное стадо республики увеличилось почти на 195 тысяч телят и более одной тысячи двумястами ягнят. В большинстве хозяйств план выполнен. Животноводами получено от 100 коров по 85 голов молодняка.

Это больше, чем в прошлом году на 13,5 тыс. Что касается мелкого рогатого скота, то в сельхозпредприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах от 100 овцематок получено столько же ягнят. Лидером по результатам нынешней окотной кампании признан Улан – Хееч Яшкульского района.

А больше всего телят - получено в «Агрофирме Уралан» Приютненского района. Нарастить поголовье животных позволили меры господдержки.

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