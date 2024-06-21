В Калмыкии за полгода оформлено более 500 электронных ипотек – сообщили в региональном Росреестре
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Одно из главных её преимуществ - сокращенные сроки оформления – один день. Больше всего сделок с недвижимостью было заключено в марте, меньше всего - в январе.
Как отметил руководитель управления Росреестра Дольган Буватинов, в настоящее время сформирован единый стандарт взаимодействия с банковским сообществом.
Это существенно оптимизирует все этапы подачи и оформления документов в электронном виде.