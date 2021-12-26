В Лаганском районе произошло двойное убийство

Как сообщает официальный сайт Следственного Управления СКРФ по Калмыкии, сегодня в 8 часов утра дежурному следователю поступил телефонный звонок от местного жителя о том, что на животноводческой стоянке, расположенной в 15 км от поселка Улан Хол Лаганского района, обнаружены тела двух мужчин.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра на территории животноводческой стоянки в загоне для скота под стогами сена обнаружено тело хозяина животноводческой стоянки, тело работника стоянки обнаружено там же закопанным в землю. При осмотре тел потерпевших на них обнаружены множественные колото-резанные раны, на теле хозяина стоянки имеется огнестрельное ранение.

По факту убийства двух лиц следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Убийство»

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления, оперативные сотрудники отдела полиции, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводится комплекс следственных действий.

Руководителем следственного управления СК России по Республике Калмыкия Алексеем Сердюковым расследование уголовного дела взято на контроль.