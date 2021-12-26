В Калмыцком государственном университете откроется новое направление - "Международная журналистика"

Студенты смогут углублено изучать английский, китайский и корейские языки, научатся анализировать иностранные источники информации, создавать собственные тексты и общаться с зарубежными коллегами. А для полного погружения в языковую среду предусмотрены стажировки в вузах России и за рубежом. Элла Хаптаханова подробнее.

За плечами у лучшего спортивного обозревателя России 1997 года, выпускника журфака МГУ Бадмы Колдаева полвека в профессии и 8 олимпиад. Ногано, Сидней, Пекин, Сочи, Рио-де-Жанейро, Пхёнчхан. Из-за пандемии не удалось побывать в Токио. Его знанию своей сферы могут позавидовать самые маститые акулы пера. На вопрос, что важно для журналиста, работающего в международном поле, этот скромный и до самозабвения влюблённый в свою профессию человек отвечает просто.

И хоть в последнее время в помощь нашим журналистам Российский олимпийский комитет выпускает специальные разговорники для общения в стране проведения игр, этого, конечно, недостаточно, чтобы сделать свою работу максимально эффективно. И вот теперь в стенах главного опорного ВУЗа Калмыкии открывается новое направление – «Международная журналистика». Для этого пересмотрены все учебные планы, проведена огромная подготовительная работа. Что касается языковой подготовки, то уже известно, что студенты будут изучать английский, китайский, монгольский, корейский с возможностью прохождения стажировки в странах изучаемого языка.

Всего за 10 лет отделение журналистики в стенах Института калмыцкой филологии востоковедения выпустило почти полторы сотни дипломированных специалистов. А география поступающих – это практически все уголки земного шара.