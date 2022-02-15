В Лаганском районе обнаружен поджигатель сухой растительности

Накануне системой космического мониторинга МЧС России была зафиксирована термическая точка в Лаганском районе в 5 километрах в юго-восточном направлении от села Джалыково.

По указанному адресу незамедлительно выехала оперативная группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии на место был обнаружен гражданин, который, нарушая требования пожарной безопасности, производил выжигание камыша на землях сельскохозяйственного назначения.

По данному факту сотрудниками отдела надзорной деятельности по Лаганскому и Черноземельскому районам составлен административный протокол. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа.