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22 марта, 12:23
НовостиПроисшествия

В Лаганском районе обнаружен поджигатель сухой растительности

В Лаганском районе обнаружен поджигатель сухой растительности

Накануне системой космического мониторинга МЧС России была зафиксирована термическая точка в Лаганском районе в 5 километрах в юго-восточном направлении от села Джалыково.

 По указанному адресу незамедлительно выехала оперативная группа Лаганского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытии на место был обнаружен гражданин, который, нарушая требования пожарной безопасности, производил выжигание камыша на землях сельскохозяйственного назначения.

 По данному факту сотрудниками отдела надзорной деятельности по Лаганскому и Черноземельскому районам составлен административный протокол. Виновное лицо будет привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

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