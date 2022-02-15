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22 марта, 13:28
НовостиБизнесЭкономика

Растет внутренний спрос на продукцию ключевых отраслей экономики страны

Растет внутренний спрос на продукцию ключевых отраслей экономики страны

 

 Эти возможности необходимо использовать для развития отечественных производителей - написал Глава региона Бату Хасиков в своем аккаунте в телеграм. По его словам, сейчас для Калмыкии важно ускоренными темпами реализовывать свой потенциал.

Одно из самых перспективных направлений – племенное животноводство. Калмыцкое мясо отличается высоким качеством, экологичностью. Так что, республика готова к импортозамещению.

На базе КалмГУ уже работает Центр по воспроизводству сельхозживотных. Специалисты успешно внедряют новые технологии по расширению перечня племенных пород, которое даст большое и здоровое потомство. Более того, планируется создать на базе ВУЗа селекционно-генетический центр животных федерального уровня. Первые шаги уже сделаны.

«Считаю, что такой подход сделает бренд «калмыцкое мясо» более узнаваемым по всей России. Уверен, это может стать существенным вкладом республики в обеспечение продовольственной безопасности страны» - отметил Глава региона

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