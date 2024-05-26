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28 мая, 11:18
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В Кыргызском Караколе подписан Меморандум о создании Сетевого Восточного Университета

В Кыргызском Караколе подписан Меморандум о создании Сетевого Восточного Университета

Документ скрепили подписями ректоры опорного ВУЗа Калмыкии и Иссык-Кульского государственного университета им.К.Таныстанова. Меморандум в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» предусматривает сотрудничество по формированию глобальной интеллектуальной повестки и оценке мировых политических и социально-экономических проблем в Центральноазиатского макрорегионе.

Сетевой Восточный Университет своей задачей ставит объединение вузов России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана по вопросам исследования тюрко-монгольских цивилизационных контактов.

Собеседники обсудили возможности и детали открытия представительства КалмГУ на базе этого Центральноазиатского университета, Центра истории и культуры Республики Калмыкия, программы стажировки для студентов и преподавателей, реализации совместных научных проектов и пяти сетевым действующим программам, но набору на новые.

Иссык-кульский государственный университет им. К. Тыныстанова стал первым партнером КалмГУ по расширению академического взаимодействия.

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Фото: Бадма Катинович Салаев

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