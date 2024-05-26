В Калмыкии откроется современный семяочистительный завод. Запустят новый производственный объект в СПК им. Карла Маркса Яшалтинского района

На нем смонтируют линию по переработке семян трав производительностью до двухсот тонн. Также там разместятся складские помещения и зернохранилище. Сейчас в хозяйстве ежегодно производят свыше 15 сортов семян озимых и яровых культур.

Открытие семяочистительного завода, по оценке министра сельского хозяйства Тимура Гаваева, позволит нарастить объемы их производства для обеспечения не только хозяйств республики, но и реализовать семена сельхозпроизводителям близлежащих регионов. «Сегодня одна из приоритетных задач - ускоренное развитие отечественной селекции и семеноводства в соответствии с Доктриной продовольственной безопасности.

Сельхозтоваропроизводители Калмыкии активно пользуются государственной поддержкой, создают новые рабочие места, тем самым повышая объемы своего производства», - отметил Тимур Гаваев.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии