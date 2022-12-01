По результатам выявленных нарушений прокурором города Элисты в адрес органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратура города Элисты проводит проверку по публикациям в СМИ и сети Интернет о фактах двух пожаров, произошедших в январе и феврале текущего года в одном из многоквартирных жилых домов.



В настоящее время решается вопрос о включении МКД в программу "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 гг.", в соответствии с которой жилищный фонд, признанный аварийным.



По результатам проверки надзорного органа общежития в 1 микрорайоне, прокурором города Элисты в адрес органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.