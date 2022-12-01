9 февраля, 19:12
 -9 °C
78,32
72,89
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 февраля, 14:22
Новости

По результатам выявленных нарушений прокурором города Элисты в адрес органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства

По результатам выявленных нарушений прокурором города Элисты в адрес органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства

Прокуратура города Элисты проводит проверку по публикациям в СМИ и сети Интернет о фактах двух пожаров, произошедших в январе и феврале текущего года в одном из многоквартирных жилых домов.

В настоящее время решается вопрос о включении МКД в программу "Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 гг.", в соответствии с которой жилищный фонд, признанный аварийным.

По результатам проверки надзорного органа общежития в 1 микрорайоне, прокурором города Элисты в адрес органа местного самоуправления внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия