В Кетченерах состоялся туристский слет работников образовательных организаций

Мероприятие прошло на базе детского образовательного лагеря «Родничок» имени Галаева. В соревнованиях приняли участие 9 команд. В течение двух дней участники продемонстрировали свои знания, умения и навыки в следующих испытаниях: визитка, полоса препятствий, ориентирование, великолепная пятерка.

В упорной борьбе общекомандное первое место заняла команда педагогов Ергенинской СОШ, за ней - Шаттинская и Алцынхутинская школы.

Фото: Администрация Кетченеровского района