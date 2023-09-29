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2 октября, 11:55
Новости

В Кетченерах состоялся туристский слет работников образовательных организаций

В Кетченерах состоялся туристский слет работников образовательных организаций

Мероприятие прошло на базе детского образовательного лагеря «Родничок» имени Галаева. В соревнованиях приняли участие 9 команд. В течение двух дней участники продемонстрировали свои знания, умения и навыки в следующих испытаниях: визитка, полоса препятствий, ориентирование, великолепная пятерка.

В упорной борьбе общекомандное первое место заняла команда педагогов Ергенинской СОШ, за ней - Шаттинская и Алцынхутинская школы.

Фото: Администрация Кетченеровского района

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