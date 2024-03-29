В Казанском Кафедральном соборе Элисты состоялся круглый стол, посвященный взятию Парижа русской армией в 1814 году

Историк-краевед Бембя Фёдоров рассказал присутствующим, что капитуляция Парижа была подписана после ожесточенных боев и к утру армия Наполеона с оружием и знаменами покинула город.

В качестве победителей в него вошли русские войска. Среди них и воины калмыцкого полка под предводительством Серебджаба Тюменя. Их имена выгравированы на стенах Храма Христа Спасителя в Москве.

На мероприятии в Казанском соборе присутствовали воспитанники центра «Воин» и учащиеся казачьих классов Русской национальной гимназии. Как отметил протоиерей Алексий Грищенко, важно, чтобы современная молодёжь знала историю.