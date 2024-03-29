1 апреля, 15:30
 20 °C
99,53
92,37
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 апреля, 11:25
Новости

В Казанском Кафедральном соборе Элисты состоялся круглый стол, посвященный взятию Парижа русской армией в 1814 году

В Казанском Кафедральном соборе Элисты состоялся круглый стол, посвященный взятию Парижа русской армией в 1814 году

Историк-краевед Бембя Фёдоров рассказал присутствующим, что капитуляция Парижа была подписана после ожесточенных боев и к утру армия Наполеона с оружием и знаменами покинула город.

В качестве победителей в него вошли русские войска. Среди них и воины калмыцкого полка под предводительством Серебджаба Тюменя. Их имена выгравированы на стенах Храма Христа Спасителя в Москве.

На мероприятии в Казанском соборе присутствовали воспитанники центра «Воин» и учащиеся казачьих классов Русской национальной гимназии. Как отметил протоиерей Алексий Грищенко, важно, чтобы современная молодёжь знала историю.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия