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1 апреля, 12:27
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При калмыцком вузе откроют оценочную станцию воспроизводства КРС

При калмыцком вузе откроют оценочную станцию воспроизводства КРС

На ней планируется содержать до 100 быков мясного направления продуктивности. Это позволит предоставить сельхозорганизациям и фермерам качественный семенной материал из криобанка, который позволит улучшить показатели племенного поголовья. Как отметил директор РНПЦ Арсланг Хахлинов, первую партию планируется поставить уже в ноябре, чтобы отобрать лучших представителей пород с хорошими хозяйственно-полезными признаками без генетических аномалий.

Финансирование проекта составит около 20 млн рублей.

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