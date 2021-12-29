В канун Рождества воспитанников элистинского дома ребенка навестили спасатели

Сотрудники пожарно-спасательной части №1 пришли к детворе не с пустыми руками, а с новогодними подарками - сообщает пресс-служба ведомства.

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МЧС Калмыкии сотрудничает с детским домом уже давно – для ребят проводятся Дни открытых деверей, ведутся беседы о правилах пожарной безопасности.

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И на этот раз в качестве доброго дела, пожарные на свои личные средства приобрели для детей сладкие новогодние подарки, фрукты и отремонтировали служебный автомобиль.

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В завершении мероприятия огнеборцы обсудили с сотрудниками дома ребенка вопросы пожарной безопасности и поздравили всех с Новым годом и наступающим Рождеством.