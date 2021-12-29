Посевные площади под сельскохозяйственные культуры будут расширены

В основном, за счет увеличения посевных под кормовые. Об этом сообщил министр Максим Менкнасунов на заключительном заседании Общественного совета Минсельхоза Калмыкии.

Так, до 2024 года планируется установить 28 дождевальных машин. Это позволит хозяйствам полностью обеспечивать себя кормами с последующим строительством откормочных площадок.

Отметил глава регионального сельхозведомства и успехи по производству риса. Собрали чуть более 12 тысяч тонн – на 26% больше уровня 2020 года. Это стало возможно благодаря росту урожайности и посевных площадей. Что потребовало увеличения подачи воды по Сарпинской оросительной системе. Так, в прошлом году региону было подано почти 95 млн кубов вместо 64-ех, это стало результатом большой работы как со стороны правительства республики, так и со стороны района.

В этом году на рисовых чеках Калмыкии начали работать инвесторы из Краснодарского края и Ростовской области. В планах на этот год - выдача субсидий по возмещению затрат за оросительную воду, чтобы поддержать рисоводов.