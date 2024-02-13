В Калмыкии значительно снизилась безработица.

По итогам прошлого года этот показатель сократился более чем на 2 процентных пункта. Число не занятых трудовой деятельностью граждан в республике составило около 1300 человек. Об этом стало известно по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Также в пятерку регионов, где заметно снизилась безработица, вошли республики Тува, Хакасия, Коми и Нижегородская область. Решительнее всех в стране сократила безработицу Астраханская область. А вот проблемный регион по итогам 2023-го – это Дагестан, где она выросла почти на 1 пункт. При этом в целом по стране наблюдается положительная динамика. Общая безработица в России по итогам прошлого года стала самой низкой за последние 30 лет.