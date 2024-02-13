Капитальный ремонт в Троицкой школе имени Жукова начнется в конце февраля.

Об этом сегодня сообщил директор Вадим Довгаев. Там полностью будет заменена кровля, система отопления и освещения. Постройка 66 -го года давно требовала обновления. Средства на капремонт были выделены в зависимости от степени аварийности. В рамках федеральной программы на строительные работы будет направлено более 112 миллионов рублей. А в Элисте капитально отремонтируют 2, 20 и 23 школы. Глава столичной администрации Шафран Тепшинов проверил готовность помещений этих образовательных учреждений к началу работ. В ближайшее время состоится подписание контрактов с подрядчиками и они приступят к ремонту. Сейчас учащиеся временно посещают соседние школы, где ранее уже обновили здания. Проработаны вопросы логистики, питания и сменности. К новому учебному году все 6 школ региона должны быть отремонтированы качественно и сданы в эксплуатацию. И это продолжение большой работы, которая в регионе проводится не первый год.