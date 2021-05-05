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1 июня, 15:23
Новости

В Калмыкии желающих научат каллиграфии

В Калмыкии желающих научат каллиграфии

В Национальном музее им. Пальмова сегодня откроется III международная выставка ойрат-монгольской каллиграфии «Заяснбичг». Выигравшее грант на проведение «Общество друзей Монголии» приурочило ее к Дню защиты детей. На выставке представят около 50 работ на ойратской письменности «Тодобичг» и старомонгольской «Худам бичг». Впервые собраны свитки, которые расскажут об ойрат-монгольской письменности и каллиграфии, как художественном творчестве.

В рамках выставки пройдут мастер-классы, пресс-конференции с участием гостей и организаторов экспозиции. Подготовят и концертную программу, где выступят Театр костюма и пластики и ансамбль «Байн тег».

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