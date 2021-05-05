Сегодня в Калмгосфилармонии состоится благотворительный концерт «Будущее начинается с прекрасного!»

Он посвящен Международному Дню защиты детей и пройдет в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — детям!». «Таинственный сад» — это дуэт норвежского композитора и ирландской скрипачки. Уникальное произведение исполнят сводный оркестр струнных инструментов учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и Государственный симфонический оркестр республики.



Собранные средства будут переданы многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Начало концерта в 16 часов.