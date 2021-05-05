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1 июня, 14:52
Новости

Сегодня в Калмгосфилармонии состоится благотворительный концерт «Будущее начинается с прекрасного!»

Сегодня в Калмгосфилармонии состоится благотворительный концерт «Будущее начинается с прекрасного!»

Он посвящен Международному Дню защиты детей и пройдет в рамках Всероссийской акции «Добровольцы — детям!». «Таинственный сад» — это дуэт норвежского композитора и ирландской скрипачки. Уникальное произведение исполнят сводный оркестр струнных инструментов учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и Государственный симфонический оркестр республики.

Собранные средства будут переданы многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Начало концерта в 16 часов.

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