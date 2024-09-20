В Калмыкии завершился экономический форум «Элиста-2024. Мой бизнес». Ведущий мировой эксперт в промышленном дизайне Владимир Пирожков принял в нем участие.

Организаторы форума - министерство экономики и торговли РК подготовили для участников обширную программу. В нее вошли пленарная сессия, тематические секции и форсайт-сессии, представляющие собой метод групповой работы экспертов по исследованию и конструированию будущего. Форум организован в рамках «Малое и среднее предпринимательство». На разных площадках столь масштабного мероприятия встретились представители органов власти и бизнеса. Участники обсудили перспективы развития Калмыкии, экспорт и инновации, туризм, инвестиции, налогообложение, а также безопасность продукций.

Модератором тематической сессии «Найди свой путь», проходившей в Доме правительства, выступил директор лаборатории дизайна Сбер, автор многих популярных проектов Владимир Пирожков.

Его знаменитая лекция «Тренды, инновации, наша роль в будущем» была посвящена не только прогнозам будущего, но и том, какие принципы можно применить в построении бизнеса. На встрече он также рассказал о современных тенденциях в сфере производства и потребления, о концепции опережающего развития, которая предполагает высокий темп экономического роста в среднесрочной и долгосрочной перспективах за счет качественных изменений институтов и структуры экономики. А также он говорил об эффективности в бизнесе, какие рыночные ниши и профессии будут востребованы в скором времени.

Участники обсудили возможные направления развития Калмыкии, рассмотрели, что пройдено и какие пути республике еще предстоит освоить.

Форум предоставил возможность предпринимателям обменяться опытом и наладить деловые контакты с представителями власти, инвесторами и коллегами из разных отраслей и регионов.

Фото: Экономика08