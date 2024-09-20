Четырем жителям Малодербетовского района зарплату выплатили после вмешательства надзорного органа

В ходе проверки исполнения трудового законодательства прокуратура Малодербетовского района установила, что они осуществляли трудовую деятельность в ООО «ЮСК» без надлежащего оформления. Не выплачена работодателем и заработная плата.

В интересах работников прокуратура направила в Малодербетовский районный суд исковое заявление, которое было судом удовлетворено. Однако ответчик его решение обжаловал в апелляционном и кассационном порядке. По результатам рассмотрения вышестоящий суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Судебное решение исполнено, истцам выплачена взысканная сумма заработной платы в размере 449 тыс. рублей и компенсация морального вреда по 3 тыс. рублей каждому.