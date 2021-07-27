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18 августа, 19:55
НовостиСельское хозяйство

В Калмыкии завершилась жатва

В Калмыкии завершилась жатва

Аграрии региона обмолотили 100% уборочной площади при средней урожайности больше 22,5 центнера с гектара. В лидерах, по-прежнему, западные районы.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия – недостаток влаги в ранневесенний период, высокие температуры и суховей, а также нашествия саранчовых вредителей – растениеводам республики удалось собрать неплохой урожай зерновых и зернобобовых культур. Об итогах хлебоуборочной кампании нам рассказали сегодня в республиканском профильном министерстве.

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