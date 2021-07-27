В Яшалтинском районе идет капитальный ремонт школ

Средства на это выделены из федерального бюджета по программе развития образования Калмыкии. Завершатся все необходимые работы к 1 сентября. Накануне наша съемочная группа побывала в селе Красномихайловское, где ознакомилась с ходом реконструкции.

До начала учебного года остались считанные дни. В сельской средней школе в это время идет капитальный ремонт. Обновляются стены, потолок, полы. Все для того, чтобы уже 1 сентября здание вновь встретило своих учеников.

Столь масштабные работы здесь проводятся впервые за 57 лет. Именно столько этому зданию. Учитель химии Зинаида Дьякова рассказывает, что все эти годы своими руками проводили косметический ремонт. Вот и сейчас не остались в стороне. Помогают рабочим приводить школу в порядок.

Полностью заменили окна и двери, отштукатурили потолки и стены. Вместо старых деревянных полов стелют линолеум. Реконструировали и систему отопления - осталось спаять новые батареи и провести опрессовку.

Если на втором этаже работы практически завершены, то на первом – еще предстоит повозиться. Параллельно с этим, с территории убирают весь строительный мусор. Решена и главная проблема – обваливающаяся кровля. Теперь ее полностью заменили.

Капитальный ремонт в этом году ведется и в Яшалтинской средней школе имени Панченко. Средства в размере свыше 60 миллионов рублей были выделены также по программе развития образования в Калмыкии. Всего же, на текущий ремонт зданий, противопожарную, антитеррористическую безопасность, антиковидные мероприятия и на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в общеобразовательных учреждениях муниципалитета были выделены около трех миллионов рублей.