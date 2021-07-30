В Калмыкии завершил работу первый IT-лагерь в здравнице «Лесная сказка»

В течение 10 дней 35 школьников получали базовые знания программирования, учились создавать сайты и игры, изучали язык Пайтон и программы по редактированию фотографий. Как отметил Бату Хасиков, в республике много талантливых и креативных ребят. Наша задача – поддерживать их, создавать условия для развития навыков. В рамках IT-лагеря участники создали 14 проектов, которые уже со следующей недели начнут реализовывать на онлайн занятиях. Бату Хасиков также добавил, что молодое поколение показывает хорошие результаты и в других сферах, например – в творчестве. "Мы решили поощрить 10 одаренных учащихся детских школ искусств единовременной премией 20 тысяч рублей" - заявил Глава республики.