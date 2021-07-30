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27 августа, 21:42
НовостиСтроительство

Город Лагань станет еще краше

Город Лагань станет еще краше

На территории бывшего стадиона по улице Баташова появится новый парк с красивым названием «Мелодия Каспия». Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Важно отметить, что в его разработке, учитывались и пожелания жителей. Потому при реализации найдут воплощение многие оригинальные, но вполне функциональные идеи. Парк, по словам заместителя председателя Правительства Нарана Кюкеева, станет местом притяжения и для гостей, и для туристов.

Лагань, как и Городовиковск, выигравший конкурс два года назад и воплотивший уникальный проект, войдет в список обязательных туристических маршрутов. Это даст импульс для развития приморского города. На прилегающей территории появятся точки торговли, питания, развлечений. По прогнозам, будет создано не менее 60 рабочих мест.

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