Город Лагань станет еще краше

На территории бывшего стадиона по улице Баташова появится новый парк с красивым названием «Мелодия Каспия». Проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Важно отметить, что в его разработке, учитывались и пожелания жителей. Потому при реализации найдут воплощение многие оригинальные, но вполне функциональные идеи. Парк, по словам заместителя председателя Правительства Нарана Кюкеева, станет местом притяжения и для гостей, и для туристов.

Лагань, как и Городовиковск, выигравший конкурс два года назад и воплотивший уникальный проект, войдет в список обязательных туристических маршрутов. Это даст импульс для развития приморского города. На прилегающей территории появятся точки торговли, питания, развлечений. По прогнозам, будет создано не менее 60 рабочих мест.