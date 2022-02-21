В Калмыкии зарегистрированы 3 случая укуса детей клещами

Об этом сегодня сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Специалисты уже сейчас призывают быть бдительными, ведь сезон распространения вредителей не за горами. Через две недели ожидается резкое потепление. Аграриям, в частности, ветслужбе, необходимо подготовиться к проведению профилактических мероприятий. А именно, произвести противоклещевую обработку животных и прилегающих к стоянкам территорий. Кроме того, в июне распахнут свои двери лагеря отдыха для детей.