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24 марта, 21:17
НовостиОбщество

Калмыцкая антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен на сахар

Калмыцкая антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен на сахар

 В связи с многочисленными обращениями жителей на «горячую линию», сотрудники Управления направили запросы дистрибьюторам, крупным поставщикам и региональным торговым сетям о предоставлении информации.

Анализ показывает, что отсутствие сахара в отдельных магазинах связано с ажиотажным спросом. В федеральных торговых сетях на территории Калмыкии сахар-песок присутствует в продаже, предложение превышает спрос.

Калмыцкое ФАС напоминает, что создание искусственного дефицита продукции, с целью поддержания ажиотажного спроса, и завышения цен недопустимо. К нарушителям законодательства Управление будет применять меры антимонопольного реагирования.

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