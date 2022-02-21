Калмыцкая антимонопольная служба проверяет обоснованность роста цен на сахар

В связи с многочисленными обращениями жителей на «горячую линию», сотрудники Управления направили запросы дистрибьюторам, крупным поставщикам и региональным торговым сетям о предоставлении информации.

Анализ показывает, что отсутствие сахара в отдельных магазинах связано с ажиотажным спросом. В федеральных торговых сетях на территории Калмыкии сахар-песок присутствует в продаже, предложение превышает спрос.

Калмыцкое ФАС напоминает, что создание искусственного дефицита продукции, с целью поддержания ажиотажного спроса, и завышения цен недопустимо. К нарушителям законодательства Управление будет применять меры антимонопольного реагирования.