В Калмыкии зарегистрировано 945 случаев заболевания гриппом и ОРВИ

Как нам сообщили в Управлении Роспотебнадзора, данные еженедельного мониторинга свидетельствуют о темпах снижения заболеваний. Наиболее эффективным профилактическим средством по-прежнему остаётся вакцинация.

На сегодня привито более 82 тысяч человек. Она рекомендована всем группам населения. Особенно показана детям, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Между тем, в Элисте в ближайшие выходные на площадке главного входа в Центральный хурул будет работать мобильный прививочный комплекс.