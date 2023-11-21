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23 ноября, 13:20
НовостиЗдравоохранение

В Калмыкии зарегистрировано 945 случаев заболевания гриппом и ОРВИ

В Калмыкии зарегистрировано 945 случаев заболевания гриппом и ОРВИ

Как нам сообщили в Управлении Роспотебнадзора, данные еженедельного мониторинга свидетельствуют о темпах снижения заболеваний. Наиболее эффективным профилактическим средством по-прежнему остаётся вакцинация.

На сегодня привито более 82 тысяч человек. Она рекомендована всем группам населения. Особенно показана детям, людям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска - медработникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Между тем, в Элисте в ближайшие выходные на площадке главного входа в Центральный хурул будет работать мобильный прививочный комплекс.

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